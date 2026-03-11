VW Tiguan kracht an Stauende in Lkw: Fahrer in Lebensgefahr!

Ludwigshafen am Rhein - Auf der A61 bei Ludwigshafen erlitt der 63 Jahre alte Fahrer eines VW Tiguans bei einem Auffahrunfall lebensbedrohliche Verletzungen.

Der Fahrer des VWs hatte offenbar das Stauende zu spät bemerkt und war in das Heck eines Sattelzugs gekracht. © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in Fahrtrichtung Koblenz zu dem Crash gekommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte sich dort zunächst ein Stau aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens gebildet. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte der 63-Jährige das Stauende offenbar zu spät bemerkt und krachte mit dem Tiguan in das Heck eines Sattelzugs.

Dabei wurde der Mann schwerst verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der 43 Jahre alte Lkw-Fahrer war bei dem Unfall unverletzt geblieben.