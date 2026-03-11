VW Tiguan kracht an Stauende in Lkw: Fahrer in Lebensgefahr!
Ludwigshafen am Rhein - Auf der A61 bei Ludwigshafen erlitt der 63 Jahre alte Fahrer eines VW Tiguans bei einem Auffahrunfall lebensbedrohliche Verletzungen.
Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in Fahrtrichtung Koblenz zu dem Crash gekommen.
Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte sich dort zunächst ein Stau aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens gebildet. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte der 63-Jährige das Stauende offenbar zu spät bemerkt und krachte mit dem Tiguan in das Heck eines Sattelzugs.
Dabei wurde der Mann schwerst verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der 43 Jahre alte Lkw-Fahrer war bei dem Unfall unverletzt geblieben.
Für die Bergung des VW, den Abtransport des Schwerverletzten sowie die anschließende Reinigung der Fahrbahn musste die rechte Spur vorübergehend gesperrt werden. Gegen 17.45 Uhr konnte die Autobahn laut Polizei wieder freigegeben werden.
Der entstandene Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
