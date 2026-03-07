VW kracht in Lastwagen: Mehrere Verletzte und Vollsperrung der A61

Landkreis Mainz-Bingen/Sprendlingen - Ein verhängnisvoller Unfall mit mehreren teils schwer verletzten Menschen führte am Samstag zu einer Vollsperrung der A61 in Fahrtrichtung Koblenz nahe der Gemeinde Sprendlingen.

Mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt: Ein Rettungshubschrauber kam nach einem Unfall auf der A61 zum Einsatz. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

"Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Bitte umfahren Sie das Gebiet weiträumig", sagte ein Polizeisprecher am Samstagvormittag.

Die Sperrung ab der Anschlussstelle Gau-Bickelheim werde voraussichtlich noch etwa vier Stunden andauern, hieß es gegen 11 Uhr. Es komme zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Zuvor war ein mit vier Personen Besetzer VW aus noch unbekannter Ursache vom linken Fahrstreifen der A61 abgekommen und auf dem rechten Fahrstreifen in einen dort fahrenden Lastwagen gekracht.

Die "Anfang zwanzig jährige Unfallverursacherin" und ihre drei Beifahrer in dem VW "wurden teilweise schwerverletzt", hieß es weiter. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die Verwundeten, die im Anschluss in nahe liegende Krankenhäuser gebracht wurden.