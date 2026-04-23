Audi überschlägt sich bei Unfall auf A66: Frau in Klinik geflogen, Suche nach Hund erfolgreich
Bad Soden-Salmünster - Heftiger Unfall auf der A66 im Berufsverkehr: Auf der Autobahn sind in Südhessen am Donnerstagmorgen zwei Autos kollidiert. Zwei Menschen wurden verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, musste die A66 bei Bad Soden-Salmünster in Fahrtrichtung Fulda für den Verkehr zwischenzeitlich voll gesperrt werden.
Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen waren die beiden Fahrzeuge, ein Audi und ein Toyota, im Zuge eines Überholvorgangs zusammengestoßen.
Der Audi A1 überschlug sich bei dem Unfall gegen 7.20 Uhr, die Fahrerin wurde schwer verletzt. Sie musste nach einer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.
Auch die Fahrerin des Toyota wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. In ihrem Fahrzeug befand sich den Angaben zufolge ein Hund, der zunächst vermisst wurde. Helfern gelang es zum Glück zeitnah, den Vierbeiner zu finden.
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Die Bergungsarbeiten der beiden Wracks und die Ermittlungen der Polizei zum genauen Hergang des folgenschweren Unfalls laufen auf Hochtouren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0618190100 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.
Erstmeldung: 9.29 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10.03 Uhr
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa