Audi überschlägt sich bei Unfall auf A66: Frau in Klinik geflogen, Suche nach Hund erfolgreich

Bad Soden-Salmünster - Heftiger Unfall auf der A66 im Berufsverkehr: Auf der Autobahn sind in Südhessen am Donnerstagmorgen zwei Autos kollidiert. Zwei Menschen wurden verletzt.

Die Polizei musste die Autobahn sperren. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, musste die A66 bei Bad Soden-Salmünster in Fahrtrichtung Fulda für den Verkehr zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen waren die beiden Fahrzeuge, ein Audi und ein Toyota, im Zuge eines Überholvorgangs zusammengestoßen.

Der Audi A1 überschlug sich bei dem Unfall gegen 7.20 Uhr, die Fahrerin wurde schwer verletzt. Sie musste nach einer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Auch die Fahrerin des Toyota wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. In ihrem Fahrzeug befand sich den Angaben zufolge ein Hund, der zunächst vermisst wurde. Helfern gelang es zum Glück zeitnah, den Vierbeiner zu finden.