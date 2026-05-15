Hagelschauer führt zu Massencrash auf der A66: Mehrere Verletzte
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Von Paul Schiffgens
Schlüchtern - Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen am Freitagvormittag hat auf der A66 bei Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) für erhebliche Verkehrsbehinderungen besorgt.
Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge waren insgesamt sechs Autos und ein Sattelzug beteiligt, sie standen teilweise quer auf der Fahrbahn.
Nach Angaben eines Sprechers verloren die Fahrer mutmaßlich während eines Hagelschauers die Kontrolle über ihre Fahrzeuge.
Mehrere Personen wurden demnach leicht verletzt. Zwischenzeitlich musste die A66 in Richtung Hanau voll gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang war zunächst nicht bekannt.
Titelfoto: 5VISION.NEWS