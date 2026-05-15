Hagelschauer führt zu Massencrash auf der A66: Mehrere Verletzte

Schlüchtern - Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen am Freitagvormittag hat auf der A66 bei Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) für erhebliche Verkehrsbehinderungen besorgt.

Sechs Autos und ein Lkw waren an dem Unfall beteiligt. © 5VISION.NEWS

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge waren insgesamt sechs Autos und ein Sattelzug beteiligt, sie standen teilweise quer auf der Fahrbahn.

Nach Angaben eines Sprechers verloren die Fahrer mutmaßlich während eines Hagelschauers die Kontrolle über ihre Fahrzeuge.