Schwerer Unfall auf der A66: Fünf Verletzte, darunter zwei Minderjährige

Langenselbold - Fünf Menschen wurden verletzt und vom Rettungsdienst in nahe liegende Krankenhäuser gebracht, darunter auch zwei minderjährige Personen: Auf der A66 in Südosthessen kam es am Donnerstagnachmittag zu einem verhängnisvollen Unfall mit insgesamt fünf beteiligten Autos.

Unfall auf der A66 bei Langenselbold: Fünf Menschen wurden verletzt in Kliniken gebracht, es kam vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Patrick Pleul/dpa

Der Crash ereignete sich gegen 16 Uhr nahe der Stadt Langenselbold im Main-Kinzig-Kreis, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach fuhr ein 26-jähriger Mann mit einem silberfarbenen Opel-Astra an der Anschlussstelle Langenselbold Ost auf die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt am Main auf. Beim Wechseln vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur übersah der 26-Jährige offenbar einen Mercedes und rammte diesen seitlich.

"Bedingt durch den Unfall fuhren noch insgesamt drei weitere Wagen, die sich ebenfalls auf der Einfädelungsspur befunden hatten, auf den Opel auf", ergänzte ein Sprecher.

Der 26-jährige Astra-Fahrer wurde bei dem Crash ebenso verletzt wie "der Fahrer und die beiden minderjährigen Insassen eines Citroën Berlingo sowie die Lenkerin eines schwarzen Audis", hieß es weiter.