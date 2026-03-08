Fahranfänger rast mit Maybach in Audi: Mehrere Verletzte bei Unfall auf A66

Wiesbaden - War es ein illegales Autorennen? Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist laut Polizei am Samstag bei Wiesbaden über die A66 gerast und hat einen schweren Unfall mit mehreren Verletzten verursacht.

Ein Fahranfänger (19) hat auf der A66 bei Wiesbaden am späten Samstagabend einen schweren Unfall verursacht. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Wie das Polizeipräsidium Westhessen am Sonntag mitteilte, war der junge Mann am Abend gegen 22.37 Uhr mit einem Maybach S580 von Frankfurt in Richtung Wiesbaden unterwegs - Schätzungen zufolge mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde!

Der Fahranfänger fuhr demnach bei mehreren Autos dicht auf, betätigte mehrfach die Lichthupe, um sich eine freie Spur zu erzwingen. Zudem überholte er andere Verkehrsteilnehmer rechts.

Kurz nach der Wiesbadener Anschlussstelle Nordenstadt fuhr der Maybach auf dem linken Fahrstreifen auf den Audi einer Frau (24) auf.

Beide Wagen gerieten daraufhin unkontrolliert ins Schleudern, wobei der S580 ein weiteres Auto traf.

Ein viertes Fahrzeug fuhr über einige Trümmerteile und wurde dementsprechend ebenfalls beschädigt.

Die Bilanz des Unfalls: Sowohl der 19-Jährige als auch ein Mitfahrer wurden leicht verletzt. Beide konnten ambulant versorgt werden. Auch die 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen, sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der bei dem Zwischenfall entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 75.000 Euro.