Geisterfahrer auf A66 unterwegs: Auto kann gerade noch ausweichen

Main-Taunus-Kreis - Das hätte schrecklich enden können! In der Nacht auf Montag wurde in Hessen auf der A66 ein 23 Jahre alter, stark betrunkener Autofahrer mit seinem Fahrzeug zum Geisterfahrer.

Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf der Spur in Richtung Wiesbaden als Falschfahrer unterwegs.

In Höhe der Abfahrt nach Zeilsheim konnte ein ihm entgegenkommendes Auto gerade noch rechtzeitig ausweichen. Dessen Fahrer wurde leicht verletzt.

Nahe der Abfahrt Höchst bemerkten auch Kräfte der Frankfurter Polizei, die an der Autobahn eine Geschwindigkeitsmessstelle eingerichtet hatten, gegen 1.30 Uhr den Falschfahrer, der in Höhe des Eschborner Dreiecks sein Auto endlich wendete.

Anschließend fuhr er in die richtige Fahrtrichtung davon. Er kollidierte allerdings mit der Leitplanke, verursachte somit einen weiteren Verkehrsunfall.

Wenig später gelang es einer Streife, die Flucht zu beenden. Ein Atemalkoholwert ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Ebenfalls ans Licht kam, dass der beschuldigte Geisterfahrer sich unrechtmäßig in Deutschland aufhält.