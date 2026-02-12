Unfall auf A66 mit vier Verletzten: Kilometerlanger Stau

Wiesbaden - Ein Mercedes wurde in den Grünstreifen geschleudert, ein Ford stand quer auf der Fahrbahn: Auf der A66 bei Wiesbaden kam es am Mittwochabend zu einem schweren Unfall , vier Menschen wurden dabei verletzt. In der Folge bildete sich ein kilometerlanger Stau !

Schwerer Auffahrunfall auf der A66: Drei Frauen und ein Mann wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 18.35 Uhr zwischen Wiesbaden-Nordenstadt und Wiesbaden-Erbenheim, wie die Polizei in Westhessen in der Nacht zu Donnerstag mitteilte.

Demnach war ein 19-Jähriger mit einem schwarzen Audi SUV auf der Autobahn in Richtung Rüdesheim unterwegs.

Bei der Anschlussstelle Erbenheim musste der junge Mann seinen Wagen "verkehrsbedingt stark abbremsen", wie ein Sprecher erklärte - damit nahm das Unglück seinen Lauf!

Eine hinter dem Audi fahrende 23-Jährige bremste ihren Mercedes zwar ebenfalls stark ab, fuhr aber dennoch leicht auf den Audi auf. Ein nachfolgender Ford krachte hingegen mit großer Wucht in das Heck des Mercedes.

Der Wagen der 23-Jährigen wurde durch die enorme Wucht des Aufpralls in den Grünstreifen neben der A66 geschleudert. Der weiße Ford blieb quer zur Fahrbahn stehen.