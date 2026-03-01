Vier Verletzte: Crash bei illegalem Rennen auf der A66 bei Frankfurt
Frankfurt am Main - Ein illegales Autorennen zwischen einem BMW und einem Audi auf der A66 bei Frankfurt am Main hat am Samstag zu einem Unfall mit vier Verletzten geführt.
Ein Sprecher der Polizei schilderte am Sonntag das Geschehen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte sich der 33 Jahre alte Fahrer eines Audi auf der Autobahn gegen 12.30 Uhr zwischen Zeilsheim und der Anschlussstelle Kelkheim mit dem Fahrer eines BMWs ein Rennen geliefert.
Beide Fahrzeuge sollen sich dabei mehrfach rechts überholt und zudem die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten haben.
Auch seien andere Verkehrsteilnehmer aggressiv mit der Lichthupe zum Wechsel der Spur aufgefordert worden.
Kurz vor der Ausfahrt Kelkheim sei der Audi dann einem unbeteiligten Wagen ins Heck gefahren, woraufhin beide Autos ins Schleudern gerieten und in die Beton-Leitplanken krachten. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch die umherfliegenden Trümmerteile beschädigt.
Der Fahrer und die Beifahrerin im Audi sowie die beiden Personen in dem anderen ins Schleudern geratenen Wagen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.
Nach dem BMW-Fahrer wird gefahndet
Der Fahrer des anderen am Rennen beteiligten Autos hatte sich derweil von der Unfallstelle entfernt. Nach ihm wird gefahndet.
Bei seinem Auto handelt es sich laut Polizei um ein schwarzes BMW M5 Coupé. Das Kennzeichen beginnt nach dem aktuellen Ermittlungsstand mit MTK-N.
Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069/755-46400 sowie jede anderen Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: 123RF/ambrozinio