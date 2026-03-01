Vier Verletzte: Crash bei illegalem Rennen auf der A66 bei Frankfurt

Frankfurt am Main - Ein illegales Autorennen zwischen einem BMW und einem Audi auf der A66 bei Frankfurt am Main hat am Samstag zu einem Unfall mit vier Verletzten geführt.

Die Fahrer sollen sich mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit rechts überholt und andere Verkehrsteilnehmer mit Lichthupe zum Platzmachen aufgefordert haben.

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Sonntag das Geschehen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte sich der 33 Jahre alte Fahrer eines Audi auf der Autobahn gegen 12.30 Uhr zwischen Zeilsheim und der Anschlussstelle Kelkheim mit dem Fahrer eines BMWs ein Rennen geliefert.

Beide Fahrzeuge sollen sich dabei mehrfach rechts überholt und zudem die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten haben.

Auch seien andere Verkehrsteilnehmer aggressiv mit der Lichthupe zum Wechsel der Spur aufgefordert worden.

Kurz vor der Ausfahrt Kelkheim sei der Audi dann einem unbeteiligten Wagen ins Heck gefahren, woraufhin beide Autos ins Schleudern gerieten und in die Beton-Leitplanken krachten. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch die umherfliegenden Trümmerteile beschädigt.

Der Fahrer und die Beifahrerin im Audi sowie die beiden Personen in dem anderen ins Schleudern geratenen Wagen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.