20 Stahlnägel bohren sich durch Windschutzscheibe: Nagelbrett bleibt Zentimeter vor Fahrer stecken

Steinsfeld - Ein mit 20 Stahlnägeln versehenes Holzbrett ist am Samstagvormittag auf der A7 bei Steinsfeld (Landkreis Ansbach) in die Windschutzscheibe eines Autos eingeschlagen. Nach Polizeiangaben durchschlug das Brett die Frontscheibe und blieb rund 30 Zentimeter vor dem Kopf des 45-jährigen Fahrers stecken.

Die Polizei wurde aufgrund eines Nagelbretts gerufen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Demnach fuhr eine 26-Jährige am Samstag auf der Überholspur in Fahrtrichtung Würzburg und wirbelte dabei das auf der Fahrbahn liegende Holzbrett auf.

Das Brett sei über einen Meter lang und rund 20 Zentimeter breit gewesen.