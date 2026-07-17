Heftiger Unfall auf der A7: Camper kippt nach Crash auf die Seite

Bad Bramstedt - Heftige Szene auf der A7 : Ein VW-Camper und ein anderer VW krachten am Freitagnachmittag auf der Autobahn bei Bad Bramstedt in Richtung Hamburg gegeneinander.

Der VW-Camper kam nach einem Unfall auf der A7 auf der Seite zum Liegen. © Florian Sprenger

Den Unfall bestätigte ein Sprecher der Leitstelle auf Nachfrage von TAG24. Derzeit läuft der Einsatz noch, weshalb weitere Angaben zum Unfallhergang oder zu Verletzten bislang nicht bekannt sind.

Fest steht jedoch: Zunächst wurde auch ein Rettungshubschrauber zum Unfallort alarmiert. Dieser wurde im Anflug jedoch bereits wieder abbestellt.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass sich ein VW-Camper auf der Fahrbahn überschlagen hatte, nachdem dieser von einem anderen VW gerammt worden war.

Zudem sei von mehreren Verletzten die Rede. Fotos vom Unfallort zeigen zwei völlig demolierte Fahrzeuge. Dabei liegen Gegenstände aus dem Camper auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn verteilt im Gras.