VW kracht gegen zwei Lastwagen: Unfall auf A7 kostet Polo-Fahrerin das Leben

Fulda - Heftiger Unfall auf der A7 in Hessen : Ein Auto und ein Lkw sind kollidiert, ein Mensch ist ums Leben gekommen.

Auf der A7 ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. © Fuldamedia

Laut Polizeiangaben vom Dienstagabend war eine 46 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Steinfurt mit ihrem VW gegen 15 Uhr auf der Autobahn auf dem rechten der drei Fahrstreifen in Richtung Süden unterwegs, als sie offenbar ein Stauende übersah.

Der Polo kollidierte in der Folge zunächst mit dem Auflieger eines vorausfahrenden Sattelzuges, an dessen Steuer ein 55-jähriger Fahrer aus Fulda saß.

Durch die enorme Wucht des Aufpralls prallte der VW ab, kollidierte mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand und prallte anschließend mit großer Wucht gegen den Tieflader eines zweiten Lasters.

Dessen Fahrer, ein 41 Jahre alter Mann aus Sinsheim, und der 55-Jährige mussten an der Unfallstelle medizinisch versorgt werden.

Die 46-Jährige erlitt bei dem Unfall zwischen dem Fuldaer Dreieck und der Anschlussstelle Bad Brückenau/Volkers so schwere Verletzungen, dass sie diesen trotz der Bemühungen des alarmierten Rettungsdienstes noch am Ort des Geschehens erlag.