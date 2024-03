21.03.2024 15:21 1.027 A7 voll gesperrt: Ausgebrannter Lkw mit Kleber sorgt bis in den Abend für Probleme

Auf der A7 in Göttingen kam es am Donnerstag zum Brand eines Lastwagens. Die Strecke ist in Richtung Kassel bis in den Abend voll gesperrt. Ein Lkw brannte aus.

Von Robert Lilge, Sophie Marie Kemnitz

Hann. Münden - Auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden-Hedemünden und Lutterberg (Landkreis Göttingen) ist am Donnerstagvormittag ein Lastwagen in Brand geraten. Die Strecke ist seitdem in Richtung Kassel voll gesperrt und sorgt weiterhin für Verkehrseinschränkungen. Die genaue Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt. © Polizeiinspektion Göttingen Nach Angaben der Polizeiinspektion Göttingen ist bereits eine der zwei Sperrungen aufgehoben worden. Der Verkehr kann seit 10.50 Uhr wieder in Richtung Hannover fahren. Die Sperrung in Richtung Kassel bleibt wegen Aufräumarbeiten und Säuberungen der Unfallstelle weiter bestehen. Die Autobahnpolizei empfiehlt daher dringend, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren. Unfall A7 Unfalltragödie auf A7: Lkw-Fahrer stirbt in Flammenhölle! Laut Mitteilung der Polizei ist gegen 9 Uhr ein Sattelzug mit 24 Tonnen geladenem Industriekleber vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen. Auf dem Standstreifen konnte der Fahrer seinen Laster zum Stehen bringen und sich unverletzt retten. Das Feuer beschädigte ebenfalls den Straßenbelag. Der ausgelaufene Kleber sorgte für eine Verschmutzung und Verstopfung der Regenrinne. © Polizeiinspektion Göttingen Feuer breitete sich trotz Löscharbeiten aus Der Lastwagen ist trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr komplett ausgebrannt. © Polizeiinspektion Göttingen Der Sattelzug brannte trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr komplett aus. Auch Teile der Fahrbahndecke wurden beschädigt. Zudem habe der erkaltende Kleber die Ablaufrinne für Regenwasser neben der Autobahn verunreinigt und verstopft. Voraussichtlich bis in den Abendstunden sollen die Bergungsarbeiten andauern. Wie lange die A7 in Richtung Kassel gesperrt bleibt, konnte die Polizei nicht vorhersagen. Unfall A7 Nur noch ein Wrack übrig - Transporter rast VW ins Heck: 32-Jähriger stirbt Noch immer kommt es deshalb zu langen Staus und zähfließendem Verkehr. Auch die A38 ist von Rückstaus aufgrund der Sperrung betroffen. Erstmeldung: 21. März, 11.10 Uhr; zuletzt aktualisiert: 15.21 Uhr



Titelfoto: Polizeiinspektion Göttingen