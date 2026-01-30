Bergung mit Kran erforderlich! Smart überschlägt sich mehrfach auf der A7
Kaltenkirchen - Schwerer Unfall auf der A7! Zwischen den Anschlussstellen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen hat sich ein Smart am Freitagvormittag mehrfach überschlagen. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.
Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der Smart aufgrund der Glätte gegen 10.45 Uhr von der Straße abgekommen und hatte sich auf dem angrenzenden Grünstreifen mehrfach überschlagen.
Die Einsatzkräfte konnten die Person aus dem Wagen befreien. Sie erlitt bei dem Unfall schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Nach TAG24-Informationen soll die Person einen offenen Knochenbruch haben.
Die A7 musste in Richtung Norden gesperrt werden, nach einiger Zeit konnte der Verkehr aber wieder an zwei Spuren an der Unfallstelle vorbeifließen.
Der rechte Fahrstreifen bleibe aber weiterhin gesperrt, so die Sprecherin. Der Smart müsse erst noch geborgen werden. Hierfür ist sogar ein Kran erforderlich.
Titelfoto: Florian Sprenger