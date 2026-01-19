Vollsperrung wegen heftigem Niesanfall: Lkw-Ladung legt Autobahn lahm

Bad Hersfeld - Niesanfall mit Folgen! Auf der A7 in Hessen musste ein 59 Jahre alter Lastwagenfahrer bei Neuenstein derart heftig niesen, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Eine Vollsperrung der Autobahn war die Folge.

Die Polizei musste anrücken. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, war es zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld/West und dem Kirchheimer Dreieck in der Nacht gegen 0.35 Uhr zu dem Vorfall gekommen. Der Mann aus dem Landkreis Diepholz war mit dem Laster den Angaben nach in Fahrtrichtung Süden unterwegs.

Der Sattelzug kam aufgrund des Niesanfalls nach rechts von der Autobahn ab und touchierte dabei die Leitplanke. Da bei dem Unfall die rechte Seite des Aufliegers aufgerissen wurde, verteilten sich die geladenen Leergutkisten über die rechte Spur, den Standstreifen sowie die angrenzende Böschung.

Ein 64 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Höxter, der am Steuer des nachfolgenden Lastwagens saß, konnte nicht mehr reagieren, fuhr über mehrere Kisten und verteilte diese dadurch auf den beiden weiteren Spuren. Die Folge war eine Vollsperrung.