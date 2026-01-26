Transporter-Fahrer auf A7 ins Schleudern geraten: Fahrzeug überschlägt sich
Hamburg - Auf der A7 in Richtung Norden kurz vor der Grenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein geriet ein Transporter auf der Fahrbahn plötzlich ins Schleudern.
Gegen 2.21 Uhr am frühen Montagmorgen bemerkte eine andere Person, die ebenfalls auf der A7 unterwegs war, einen Transporter seitlich der Autobahn und alarmierte daraufhin die Rettungskräfte.
Nach ersten Erkenntnissen ist der Transporter-Fahrer mit seinem Fahrzeug ins Schleudern gekommen, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24. Daraufhin überschlug sich der Wagen und blieb schließlich auf der Seite liegen.
Ein Reporter vor Ort berichtete, dass die vereisten und glatten Straßen vermutlich die Ursache für den Unfall gewesen seien.
Verletzt hat sich der Fahrer des verunglückten Transporters nicht. Er konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Trotzdem wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.
Zum Abtransport des Transporters wurde die Fahrbahn zwischenzeitlich gesperrt, konnte aber gegen 3.23 Uhr wieder vollständig freigegeben werden.
Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters