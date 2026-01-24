A7 nach Unfällen gesperrt: Dreister Lkw-Fahrer sorgt für Ärger

Altenstadt - Bei zwei Unfällen auf der A7 bei Altenstadt (Landkreis Neu-Ulm) sind drei Menschen verletzt worden. Ein Lastwagenfahrer filmte den Unfall, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr sperrte die AUtobahn für rund zwei Stunden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Zunächst stießen kurz nach der Anschlussstelle Altenstadt drei Wagen zusammen, wobei ein Schaden von rund 35.000 Euro entstand.

Infolge dieses Unfalls kam es auf dem linken Fahrstreifen zu einem weiteren Zusammenstoß: Eine Autofahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf einen Wagen auf, der wiederum auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Zudem streifte der Wagen der Unfallverursacherin einen Lastwagen.

Drei Menschen wurden leicht verletzt, der Schaden lag bei mehr als 30.000 Euro.

Für die Versorgung der Verletzten und die Bergung der Fahrzeuge sperrte die Feuerwehr die Autobahn für rund zwei Stunden. Der Verkehr wurde über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.