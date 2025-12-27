Blockabfertigung am Grenztunnel Füssen: Verkehr staut sich kilometerweit

Füssen - Wegen Blockabfertigung am Grenztunnel Füssen im Ostallgäu kommt es am Samstag in beiden Richtungen der A7 zu Verzögerungen.

Wegen Blockabfertigung staut sich der Verkehr am Grenztunnel Füssen. (Archivfoto) © Stefan Puchner/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, ziehen sich die Blockabfertigungen wohl über den ganzen Tag.

Zwischen dem Grenztunnel und der Anschlussstelle Nesselwang müssen Verkehrsteilnehmer mit teils erheblichen Verzögerungen rechnen.

Während sich der Stau am Morgen in Richtung Ulm noch in Grenzen hielt, sah es in der Gegenrichtung anders aus.