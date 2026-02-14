Mehrere Verletzte bei Unfall auf A7: Kilometerlanger Stau

Fulda/Kalbach - Fünf Autos waren an dem Crash beteiligt, die A7 wurde voll gesperrt, es kam zu einem Stau. Mehrere Menschen wurden bei dem schweren Unfall am Freitag verletzt!

Bei einem Unfall auf der A7 bei Fulda wurden am Freitag mehrere Menschen verletzt, die Autobahn wurde vorübergehend gesperrt. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Patrick Pleul/dpa

Das Unglück ereignete sich gegen 13.35 Uhr bei Kalbach-Uttrichshausen im osthessischen Landkreis Fulda, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein 58 Jahre alter Mann mit einem Seat auf der Autobahn in Richtung Fulda unterwegs. Da der vor ihm fahrende Verkehr sich verlangsamte, musste der Mann seinen Wagen abbremsen.

Der 31-jährige Fahrer eines Renault-Transporters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zum Zusammenstoß. "Durch die Wucht der Kollision drehte sich der Seat, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Mittelschutzplanke", berichtete ein Sprecher.

Eine hinter dem Renault fahrende 56-jährige Frau konnte ihren Skoda rechtzeitig stoppen. Ein dahinter fahrender 30-jähriger Mann krachte aber mit seinem Seat in das Heck des Skoda.

Zuletzt donnerte noch ein 60-jähriger Autofahrer mit einem VW gegen den zweiten Seat.