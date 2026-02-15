Das schöne Bier! Lkw verliert komplette Ladung an der A7

Northeim - Teurer Patzer! Ein Lkw-Fahrer sicherte seine Ladung wohl nicht richtig, was dazu führte, dass er bei der A7 unzählige Bierkästen verlor.

Ein Lkw verlor auf der A7 unzählige Bierkästen. © Polizei Northeim

Der 30 Jahre alte Brummifahrer war von Bremen in Richtung Northeim (Niedersachsen) unterwegs und legte eine Pause auf einem dortigen Autohof ein.

Als er gegen 12.55 Uhr den Hof verlassen und weiterfahren wollte, verrutschte seine Ladung und unzählige Bierkästen krachten auf die Straße.

Wie die Polizei Northeim mitteilte, wird derzeit davon ausgegangen, dass der 30-Jährige seine Ware nicht ausreichend gesichert hatte.