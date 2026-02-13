Nach tödlichem Unfall: Polizei macht überraschenden Fund im Auto

Northeim - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall bei Northeim ( Niedersachsen ) hat die Polizei einen mutmaßlich gestohlenen Tresor im Auto des Opfers gefunden.

Ein Tresor im Unfallauto sorgte bei der Polizei für Verwunderung. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ein 39-Jähriger war in der Nacht auf Donnerstag auf der A7 bei Kalefeld nördlich von Northeim wegen eines medizinischen Notfalls mit dem Wagen gegen die Leitplanken gestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Er wurde demnach noch vor Ort reanimiert, starb jedoch später in einem Krankenhaus.

Beamte entdeckten bei der Durchsuchung des Unfallwagens dann aber noch einen Tresor sowie Werkzeuge, um den Safe aufzubrechen.

Weiter stellten sie fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Später ermittelte die Polizei einen aufgebrochenen Container in Northeim - aus dem der Tresor sowie Bargeld entwendet worden waren.