Rutschpiste A7: Zahlreiche Unfälle, Sportwagen kracht in Leitplanke

Neumünster - Am Freitagmorgen gleicht die A7 einer Rutschpiste. Im Raum Neumünster ( Schleswig-Holstein ) kommt es zu mehreren Unfällen mit Blechschäden und Verletzten.

Wegen Glätte krachte am Freitagmorgen ein Sportwagen auf der A7 zunächst in eine Leitplanke und anschließend in ein weiteres Auto. Fünf Personen wurden leicht verletzt. © Tom Nyfeler

Wie die Polizei mitteilte, häufen sich die Unfälle in Neumünster und Umgebung.

Sowohl im Stadtbereich als auch auf den umliegenden Autobahnen und Bundesstraßen komme es aufgrund der Glätte zu diversen Zusammenstößen.

Allein auf der A7 sei es seit etwa 7.45 Uhr zu fünf Unfällen in beiden Richtungen gekommen. Dadurch musste die Autobahn zeitweise komplett gesperrt werden.

Unter anderem krachte ein weißer Sportwagen zuerst in die Leitplanke und anschließend in ein weiteres Auto. Der Flitzer war in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs und kam zwischen Neumünster-Süd und Großenaspe ins Schlittern.

Laut Angaben der Polizei wurden dabei fünf Personen leicht verletzt.