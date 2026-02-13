Rutschpiste A7: Zahlreiche Unfälle, Sportwagen kracht in Leitplanke
Neumünster - Am Freitagmorgen gleicht die A7 einer Rutschpiste. Im Raum Neumünster (Schleswig-Holstein) kommt es zu mehreren Unfällen mit Blechschäden und Verletzten.
Wie die Polizei mitteilte, häufen sich die Unfälle in Neumünster und Umgebung.
Sowohl im Stadtbereich als auch auf den umliegenden Autobahnen und Bundesstraßen komme es aufgrund der Glätte zu diversen Zusammenstößen.
Allein auf der A7 sei es seit etwa 7.45 Uhr zu fünf Unfällen in beiden Richtungen gekommen. Dadurch musste die Autobahn zeitweise komplett gesperrt werden.
Unter anderem krachte ein weißer Sportwagen zuerst in die Leitplanke und anschließend in ein weiteres Auto. Der Flitzer war in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs und kam zwischen Neumünster-Süd und Großenaspe ins Schlittern.
Laut Angaben der Polizei wurden dabei fünf Personen leicht verletzt.
Anrücken mussten die Berufsfeuerwehr Neumünster sowie zahlreiche Streifenwagen der Polizei. Fünf Rettungswagen und zwei Notärzte waren für die Versorgung der Verletzten außerdem im Einsatz.
Titelfoto: Tom Nyfeler