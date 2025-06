Gefährliche Serie auf A1 und A7: Unbekannte werfen wiederholt Gegenstände von Brücken

Hamburg - In mehreren Landkreisen in Nordniedersachsen kam es in der Nacht auf Dienstag sowie in der Nacht auf Mittwoch zu einer Serie gefährlicher Vorfälle auf den Autobahnen A1 und A7. Unbekannte warfen in mehreren Fällen Teile von Baustellenabsicherungen und sogar einen Baumstamm auf die Fahrbahn, wodurch zahlreiche Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Polizei hat eine Sonderkommission eingerichtet.