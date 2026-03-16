Heftiger Unfall auf der A7 - Transporter kracht in Laster
Alt Duvenstedt - Schlimmer Unfall auf der A7 bei Alt Duvenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde)! Ein Transporter krachte am Montagnachmittag in einen Laster. Drei Personen wurden schwer verletzt.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, krachte es gegen 15.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg.
Durch die heftige Kollision wurden sowohl der Lkw-Fahrer, als auch der Fahrer und dessen Beifahrer im Transporter schwer verletzt.
Einer der Insassen des Transporters musste per Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Kiel geflogen werden.
Laut Polizeisprecher seien noch viele Fragen offen. Daher wurde von der Staatsanwaltschaft Kiel ein Sachverständiger zur Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt.
Die A7 ist in Richtung Süden derzeit voll gesperrt. Die Polizei geht davon aus, dass der Verkehr gegen 20 Uhr wieder ins Rollen kommt.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig