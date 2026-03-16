Heftiger Unfall auf der A7 - Transporter kracht in Laster

Alt Duvenstedt - Schlimmer Unfall auf der A7 bei Alt Duvenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde)! Ein Transporter krachte am Montagnachmittag in einen Laster. Drei Personen wurden schwer verletzt.

Drei Personen wurden bei dem Crash schwer verletzt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, krachte es gegen 15.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg.

Durch die heftige Kollision wurden sowohl der Lkw-Fahrer, als auch der Fahrer und dessen Beifahrer im Transporter schwer verletzt.

Einer der Insassen des Transporters musste per Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Kiel geflogen werden.

Laut Polizeisprecher seien noch viele Fragen offen. Daher wurde von der Staatsanwaltschaft Kiel ein Sachverständiger zur Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt.