Lkw-Unfall führt zu kilometerlangem Stau im Berufsverkehr
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Hamburg - Ein Unfall zwischen zwei Lastwagen hat am Dienstagmorgen auf der A7 vor dem Hamburger Elbtunnel zu einem kilometerlangen Stau im Berufsverkehr geführt.
Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war es gegen kurz vor sieben Uhr hinter der Anschlussstelle Hausbruch zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen gekommen.
Der Grund dafür war unklar.
Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt, es war lediglich zu einem kleineren Blechschaden gekommen.
Während der Unfallaufnahme musste die A7 in Richtung Elbtunnel auf eine Spur verengt werden. Dadurch kam es zu kilometerlangen Staus im morgendlichen Berufsverkehr. Nach einer guten halben Stunde konnten die Maßnahmen der Polizei aufgehoben werden.
Titelfoto: HamburgNews