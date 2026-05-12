Lkw-Unfall führt zu kilometerlangem Stau im Berufsverkehr

Hamburg - Ein Unfall zwischen zwei Lastwagen hat am Dienstagmorgen auf der A7 vor dem Hamburger Elbtunnel zu einem kilometerlangen Stau im Berufsverkehr geführt.

Ein Unfall zwischen zwei Lastwagen sorgte am Dienstagmorgen für einen langen Stau im Hamburger Berufsverkehr. © HamburgNews

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war es gegen kurz vor sieben Uhr hinter der Anschlussstelle Hausbruch zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen gekommen.

Der Grund dafür war unklar.

Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt, es war lediglich zu einem kleineren Blechschaden gekommen.