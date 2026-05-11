Horror-Unfall auf der Autobahn: Opfer verbrennt in Mercedes

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In der Nacht zu Montag ist eine Person bei einem Unfall auf der A7 bei Schleswig ums Leben gekommen. Sie verbrannte in ihrem Wagen.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Schleswig - Was für eine Tragödie! In der Nacht zu Montag ist eine Person bei einem Unfall auf der A7 bei Schleswig (Schleswig-Holstein) ums Leben gekommen. Sie verbrannte in ihrem Wagen.

Der Wagen brannte nach dem Unfall vollständig aus, für den Fahrer oder die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät.
Der Wagen brannte nach dem Unfall vollständig aus, für den Fahrer oder die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät.  © nordpresse mediendienst/Nico Hessel

Ein Sprecher der Leitstelle teilte gegenüber TAG24 mit, dass sich der tödliche Crash gegen 1 Uhr zwischen den Anschlussstellen Schleswig-Jagel und Schleswig-Schuby in Fahrtrichtung Norden ereignet hatte.

Aus noch ungeklärter Ursache war der Fahrer oder die Fahrerin mit einem Mercedes von der Straße abgekommen und gegen die Leitplanke sowie einen Wildschutzzaun geprallt.

Die E-Klasse ging daraufhin in Flammen auf und die Person konnte sich nicht mehr rechtzeitig aus dem Wrack befreien. Sie verbrannte in ihrem Wagen, die alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr für sie tun.

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Wie ein Sprecher der Polizei gegen 8 Uhr auf TAG24-Nachfrage bestätigte, steht die Identifizierung des Opfers noch aus. Durch den Brand waren demnach auch die Kennzeichen des Wagens nicht mehr erkennbar.

Die Autobahn musste während der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden, ist mittlerweile aber wieder frei. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, transportierte letztlich aber niemanden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Titelfoto: nordpresse mediendienst/Nico Hessel

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