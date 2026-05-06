Polizistin wird bei Unfallaufnahme auf A7 angefahren und verletzt
Fulda - Auf der A7 bei Fulda wurde am Dienstagabend eine 31 Jahre alte Polizistin von einem Mercedes angefahren und verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Wie ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen sagte, hatte gegen 20.40 Uhr ein Streifenwagen der Autobahnpolizei auf dem Standstreifen der A7 in südlicher Fahrtrichtung mit Blaulicht und Warnblinker gestanden, um einen Unfall aufzunehmen.
Als ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes aus nördlicher Richtung auf der linken Spur der Autobahn herankam und den Polizeiwagen bemerkt hatte, bremste er sein Auto ab. Dabei soll er auf der regennassen Straße die Kontrolle über den Mercedes verloren haben.
Der Wagen sei über die gesamte Fahrbahn geschleudert, habe die rechte Schutzplanke durchbrochen und sei in der angrenzenden, abschüssigen Böschung zum Stehen gekommen.
Zu diesem Zeitpunkt wollte die Polizistin gerade über die Schutzplanke steigen, wurde dabei von dem Mercedes erfasst und in die Böschung geschleudert.
Im Anschluss habe der Mercedes-Fahrer selbstständig aus dem Wagen steigen können. Er blieb laut Polizei unverletzt.
Rettungshubschrauber angefordert
Da zunächst nicht klar war, ob die Polizistin schwere Verletzungen davongetragen hatte, wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert, für dessen Landung die A7 in südlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt werden musste. Es kam dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
Glücklicherweise wurde die Polizistin nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie konnte nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht werden.
Für die aufwendige Bergung des Mercedes musste laut Polizei die Autobahn erneut gesperrt werden. Der Verkehr sei aber über den linken Fahrstreifen abgeleitet worden. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 60.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: 123rf/Elmar Grubisch