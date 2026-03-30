Laster fängt Feuer: Sperrung auf der A7 beendet

Hedemünden - Am Montagmorgen musste die A7 in Richtung Hannover zwischen der Anschlussstelle Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal komplett gesperrt werden. Inzwischen ist die Fahrbahn wieder frei.

Auf der A7 brannte am Morgen ein Lkw lichterloh. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Hedemünden

Gegen 4 Uhr ist dort ein Lastwagen in Brand geraten, teilte die Polizeiinspektion Göttingen gegenüber TAG24 mit.

Vermutlich geriet das Gespann aufgrund eines Reifenschadens in Brand. Der Fahrer konnte noch selbstständig anhalten und sich rechtzeitig vor den Flammen retten.

Verletzungen habe er nicht erlitten, der Sachschaden wird aber auf rund 500.000 Euro geschätzt.

Nach einer stundenlangen Sperrung der Unfallstelle sind inzwischen alle Fahrstreifen wieder frei, teilte die Polizei am späten Montagabend mit.