Laster fängt Feuer: Sperrung auf der A7 in Richtung Hannover

Hedemünden - Am Montagmorgen musste die A7 in Richtung Hannover zwischen der Anschlussstelle Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal komplett gesperrt werden.

Die Arbeiten am Unfallort dauern auch noch Stunden später an. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Gegen 4 Uhr ist dort ein Lastwagen in Brand geraten, teilte die Polizeiinspektion Göttingen gegenüber TAG24 mit.

Wie es dazu kommen konnte, sei jedoch noch unklar, hieß es. Der Fahrer konnte noch selbstständig anhalten und sich rechtzeitig vor den Flammen retten. Verletzungen habe er nicht erlitten.

Auch noch Stunden später wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Hedemünden abgeleitet. Autofahrer sollten den betroffenen Bereich weiträumig umfahren.

Gegen 8 Uhr habe die Polizei sich dazu entschieden, den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeizuführen.