Laster fängt Feuer: Sperrung auf der A7 in Richtung Hannover
Hedemünden - Am Montagmorgen musste die A7 in Richtung Hannover zwischen der Anschlussstelle Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal komplett gesperrt werden.
Gegen 4 Uhr ist dort ein Lastwagen in Brand geraten, teilte die Polizeiinspektion Göttingen gegenüber TAG24 mit.
Wie es dazu kommen konnte, sei jedoch noch unklar, hieß es. Der Fahrer konnte noch selbstständig anhalten und sich rechtzeitig vor den Flammen retten. Verletzungen habe er nicht erlitten.
Auch noch Stunden später wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Hedemünden abgeleitet. Autofahrer sollten den betroffenen Bereich weiträumig umfahren.
Gegen 8 Uhr habe die Polizei sich dazu entschieden, den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeizuführen.
Aufgrund der Sperrung habe sich ein langer Rückstau gebildet. Wie lange die Arbeiten am Unfallort andauern werden, sei bisher noch nicht abzusehen.
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