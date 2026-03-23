A7 gesperrt! Überholversuch endet in Crash: Mehrere Personen verletzt

Kaltenkirchen - A7 gesperrt: Bei einem Überholversuch auf der A7 zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt ( Schleswig-Holstein ) krachten zwei Autos ineinander. Mehrere Personen wurden verletzt.

Mehrere Personen verletzten sich bei dem Zusammenprall auf der A7. © Florian Sprenger

Am Montagmittag kam es gegen 13.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A7 in Richtung Flensburg zwischen den Anschlussstellen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt.

Als eine Autofahrerin zum Überholen auf den linken Fahrstreifen wechselte, übersah sie "einen von hinten heranfahrenden Pkw mit höherer Geschwindigkeit", teilte ein Polizeisprecher mit.

Der Fahrer des zweiten Autos konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und die beiden Autos krachten ineinander. Eines der beiden Autos kam dabei ins Schleudern und krachte mit einem Lkw zusammen.

Laut Polizeiangaben wurde die Autofahrerin schwer verletzt, der Fahrer des zweiten Wagens erlitt leichte Verletzungen.

Beide kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.