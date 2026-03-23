Pferd galoppiert über A7: Norbert außer Rand und Band

Illertissen - Ein Pferd hat sich am Montag losgerissen und ist über die A7 im Landkreis Neu-Ulm galoppiert.

Ein ausgebüxtes Pferd hielt die Polizei an der A7 bei Illertissen auf Trab. (Symbolbild) © maryart1/123RF

Der Belgische Warmblutwallach namens Norbert jagte seiner Besitzerin am Nachmittag einen gehörigen Schrecken ein, berichtete die Polizei in Schwaben.

Die 24-Jährige wollte das Pferd gegen 16 Uhr von der Koppel nahe der A7-Anschlussstelle Illertissen holen. Doch Norbert hatte andere Pläne: Er riss sich los und brauste die Autobahnauffahrt in Richtung Norden hoch.

Ein 38-jähriger Autofahrer bemerkte das Tier und reagierte umsichtig: Er schaltete sein Warnblinklicht ein und fuhr in langsamen Schlangenlinien, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen. Dazu bremsten Lkw-Fahrer die nachfolgenden Autos, indem sie nebeneinander fuhren.

Derweil hatte Norbert offenbar nach einigen Hundert Metern genug Auslauf und blieb stehen. So konnten die Besitzerin und ein aufmerksamer Zeuge das Pferd einfangen. Er wurde mit einer Hundeleine bis zum Eintreffen eines Pferdetransporters auf dem Seitenstreifen festgehalten. Anschließend stieg der 13-jährige Schimmel widerstandslos in den Transporter.