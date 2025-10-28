Laster kracht in Brücke: A7 bei Lürschau vollständig gesperrt

Lürschau - Am frühen Dienstagmorgen krachte ein Laster mit Anhänger gegen 6 Uhr in eine Brücke eines Wirtschaftswegs, der über die A7 führt.

Weil ein Laster in eine Brücke krachte, ist die A7 bei Lürschau in Richtung Norden aktuell voll gesperrt. (Symbolbild) © Gregor Fischer/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Auflieger dabei stark beschädigt, sodass sich rund 100 Meter Tierfutter, das der Lkw geladen hatte, quer über die Fahrbahn verteilte. Zwei nachfolgende Fahrzeuge wurden durch herabfallende Teile und die verstreute Ladung ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde jedoch niemand.

Alle drei Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten geborgen werden, die Autobahn wurde für die Reinigungsarbeiten daraufhin voll gesperrt.

Aktuell ist die A7 Richtung Norden zwischen Schleswig-Schuby und Tarp noch immer gesperrt. Nach Angaben des ADAC müssen Verkehrsteilnehmer mit rund 30 Minuten Zeitverlust rechnen.