Mit über drei Promille auf der A7: Lkw-Fahrer kracht in Schutzplanke

Seesen - Ein 47 Jahre alter Sattelzugfahrer ist mit einem Wert von 3,18 Promille auf der Autobahn 7 in Richtung Hannover unterwegs gewesen.

Ein Lkw-Fahrer war mit über drei Promille auf der A7 unterwegs. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge am Freitagabend, dass der Sattelzug in starken Schlangenlinien gefahren sei. Er sei mehrfach fast mit der Außenschutzplanke zusammengestoßen.

Die Autobahnpolizei führte bei dem Fahrer einen Atemalkoholtest durch. Ihm wurde Blut entnommen und er musste eine Sicherheitsleistung entrichten, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

Der Fahrer konnte bisher keinen Führerschein vorweisen. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.