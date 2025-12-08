Lastwagen krachen auf A7 ineinander! Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Hamburg - Schwerer Unfall auf der A7 ! Am Montagmorgen sind zwei Lastwagen in Hamburg aufeinander aufgefahren, eine Person wurde dabei in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste gerettet werden.

Ein Lastwagenfahrer wurde bei einem Unfall auf der A7 in Hamburg in seiner Kabine eingeklemmt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte es gegen 6.43 Uhr zwischen den Anschlussstellen Schnelsen-Nord und Schnelsen gekracht.

Nach ersten Erkenntnissen war dort ein Lastwagen auf einen zweiten Lkw aus bislang noch ungeklärter Ursache aufgefahren.

Der Fahrer des hinteren Sattelschleppers wurde dabei zwischen Lenkrad und Sitz eingeklemmt und musste von der Feuerwehr in einer aufwendigen Rettung befreit werden.

Laut Sprecher schwebt der Mann in Lebensgefahr und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Lkw-Fahrer blieb unverletzt, so der Sprecher.