Sattelzug brennt lichterloh: Vollsperrung der A7
Bad Hersfeld - Erst brannte der Motor, dann brach der Diesel-Tank auf und der Treibstoff entzündete sich: Auf der A7 in Osthessen stand am späten Mittwochnachmittag ein Lastwagen im Vollbrand, die Autobahn wurde voll gesperrt!
Der Lkw-Brand ereignete sich gegen 17.40 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Bad-Hersfeld-West in südlicher Fahrtrichtung, wie die Polizei mitteilte.
Demnach gelang es dem 39-jährigen Fahrer, seinen mit Spanplatten beladenen Lastwagen noch rechtzeitig auf dem Standstreifen zu parken und auszusteigen. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motor.
Der Brand "brachte den Diesel-Tank zum Bersten, sodass sich der Tankinhalt mit unbekannter Füllmenge brennend über alle Fahrstreifen verteilte", ergänzte ein Sprecher.
Nach kurzer Zeit stand der gesamte Sattelzug im Vollbrand. Der 39-jährige Fahrer blieb unverletzt.
Stau nach Sperrung der A7 wegen Lastwagen-Brand
Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und begann mit den Löscharbeiten. Hierfür wurde die A7 in südlicher Richtung vorübergehend voll gesperrt. Es kam zu "erheblichen Behinderungen" und einem Stau.
"Während der umfangreichen Bergungsarbeiten konnten die dritte und zweite Fahrspur freigegeben werden", hieß es weiter.
An dem Sattelzug entstand Sachschaden, den die Polizei auf etwa 170.000 Euro schätzt. Es entstand aber auch Schaden an der Fahrbahn, hierzu gibt es noch keine Einschätzung.
Die Ermittlungen zu dem Lastwagen-Brand auf der A7 bei Bad Hersfeld dauern an.
Titelfoto: 123RF/prathaan