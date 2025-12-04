Sattelzug brennt lichterloh: Vollsperrung der A7

Bad Hersfeld - Erst brannte der Motor, dann brach der Diesel-Tank auf und der Treibstoff entzündete sich: Auf der A7 in Osthessen stand am späten Mittwochnachmittag ein Lastwagen im Vollbrand, die Autobahn wurde voll gesperrt!

Brennender Diesel-Kraftstoff verteilte sich über der Fahrbahn: Feuerwehrkräfte kämpften am Mittwochnachmittag gegen einen Lastwagen-Brand auf der A7. (Symbolbild) © 123RF/prathaan

Der Lkw-Brand ereignete sich gegen 17.40 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Bad-Hersfeld-West in südlicher Fahrtrichtung, wie die Polizei mitteilte.

Demnach gelang es dem 39-jährigen Fahrer, seinen mit Spanplatten beladenen Lastwagen noch rechtzeitig auf dem Standstreifen zu parken und auszusteigen. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motor.

Der Brand "brachte den Diesel-Tank zum Bersten, sodass sich der Tankinhalt mit unbekannter Füllmenge brennend über alle Fahrstreifen verteilte", ergänzte ein Sprecher.

Nach kurzer Zeit stand der gesamte Sattelzug im Vollbrand. Der 39-jährige Fahrer blieb unverletzt.