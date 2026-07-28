Massencrash auf A7: Fünf Autos, sieben Verletzte und 85.000 Euro Schaden

Nersingen - Ein unachtsamer Moment, fünf beteiligte Autos: Bei einem Auffahrunfall auf der A7 bei Nersingen (Landkreis Neu-Ulm) sind sieben Menschen verletzt worden.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 56 Jahre alter Autofahrer am Montagabend gegen 17.30 Uhr bei dichtem Verkehr zwischen der Anschlussstelle Nersingen und dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen auf zwei vorausfahrende Wagen auf.

Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt.

Ein nachfolgender 46-jähriger Autofahrer musste daraufhin stark abbremsen. Ihm fuhr wiederum ein weiteres Auto auf, wodurch sein Wagen auf das Fahrzeug des 56-Jährigen geschoben wurde.

Der 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die 44 Jahre alte Fahrerin des auffahrenden Autos wurde mittelschwer verletzt, ihre elf und 14 Jahre alten Kinder leicht.

Alle Verletzten wurden laut Polizei in umliegende Krankenhäuser gebracht. Mehrere Feuerwehren und Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Gesamtschaden belaufe sich auf 85.000 Euro.