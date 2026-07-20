Rasthof-Mitarbeiter entdeckt seltsame Kartons: A7 wegen Gefahr abgesperrt

Goslar - Ausgerechnet zum Berufsverkehr! Am frühen Montagmorgen musste die A7 in Niedersachsen sowie eine benachbarte Bundesstraße aufgrund einer vermeintlichen Gefahrenlage voll gesperrt werden.

Die A7 musste am Morgen wegen einer Gefahrensituation abgesperrt werden. (Archivfoto) © Bodo Marks/dpa

Ein Mitarbeiter der Tank- und Rastanlage Harz-Ost bei Goslar entdeckte gegen 4.30 Uhr zwei seltsame Kartons auf dem Gelände, die scheinbar Elektrokabel beinhalteten.

Er rief umgehend die Polizei, die gemeinsam mit dem Kampfmittelräumdienst anrückten und die Rastanlage absperrten.

Um die Sicherheit aller Autofahrer zu gewährleisten, machten die Beamten wenig später auch noch beide Fahrtrichtungen der A7 sowie die B243 dicht.

Die Einsatzkräfte überprüften die mysteriösen Kartons und stellten fest, dass es sich um Elektrokabel handelte, die vermutlich nach Installationsarbeiten lediglich vor Ort vergessen wurden, teilte die Polizeiinspektion Goslar mit.