Schlaf mit Folgen: Wagen überschlägt sich auf Autobahn, Frau in Lebensgefahr

Egestorf - Schlimmer Crash: Ein Autofahrer schlief am Sonntag während der Fahrt auf der A7 ein und verlor die Kontrolle über seinen Wagen.

Die lebensgefährlich verletzte Frau kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. © Polizeiinspektion Harburg

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 61-Jähriger gegen 15.35 Uhr auf der A7 in Richtung Hamburg, als er kurz vor Egestorf am Steuer einschlief, teilte die Polizei mit.

Der Mann kam mit seinem Auto von der Straße ab und überschlug sich. Sowohl er selbst als auch seine 62-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die beiden mussten von Feuerwehrleuten aus dem Auto befreit werden.

Anschließend kam die Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Ihre Verletzungen seien lebensgefährlich.

Das Auto ist ein Totalschaden, außerdem wurde ein weiterer Wagen durch herumfliegende Trümmer beschädigt. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes.