Langer Stau im Berufsverkehr: Lkw und Transporter krachen auf Autobahn bei Hamburg gegeneinander

Kaltenkirchen/Bad Bramstedt - Heftiger Crash auf der A7 bei Hamburg : Am frühen Freitagmorgen krachte ein Lkw und ein Kleintransporter auf der Autobahn gegeneinander.

Die A7 war wegen eines Unfalls zwischenzeitlich voll gesperrt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Der Unfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt (Landkreis Segeberg), bestätigte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich dabei um einen Auffahrunfall. Der Fahrer des Transporters wurde daraufhin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zeitweise war die Autobahn an der Unfallstelle voll gesperrt. Inzwischen ist der linke Fahrstreifen jedoch wieder frei. Durch den Berufsverkehr bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Zur genauen Unfallursache konnte die Sprecherin bislang keine Angaben machen. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass der Fahrer des Transporters offenbar in einen Sekundenschlaf fiel.