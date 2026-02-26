Transporter kracht in Stauende! Fahrer schwer verletzt, Beifahrer tot

Garlstorf - Schwerer Unfall auf der A7 ! Am Donnerstagmorgen ist ein Transporter auf der A7 zwischen Garlstorf und Thieshope ( Landkreis Harburg ) in ein Stauende gekracht. Eine Person kam dabei ums Leben.

Auf der A7 im Landkreis Harburg ist ein Mann bei einem Unfall tödlich verletzt worden. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der Kleintransporter nach ersten Erkenntnissen aus bislang noch ungeklärter Ursache an einem Stauende in einen Sattelauflieger gefahren.

Der Fahrer wurde von Ersthelfern befreit und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Sein Beifahrer hingegen wurde eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.