Nach Unfall auf A7: Hunde irren über Autobahn

Neu-Ulm - Zwei Hunde sind bei einem Unfall am Montag aus einem Auto ausgebüxt und über die Autobahn 7 bei Neu-Ulm geirrt.

Nach einem Unfall musste die Polizei Hunde auf der Autobahn einfangen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der Fahrer war nahe der Anschlussstelle Nersingen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Insgesamt sollen fünf Tiere in dem Wagen gewesen sein. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Derzeit versuchen Polizisten die Tiere auf der Autobahn einzufangen. Auch ein Hundeführer und eine Drohne sei im Einsatz. Die Polizei sperrte wegen des Einsatzes die rechte Spur in Fahrtrichtung Füssen. Zu Staus komme es bislang nicht.