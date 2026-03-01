Auto überschlägt sich auf A7: Zwei Menschen schwer verletzt

Altenstadt - Zwei Menschen sind auf der A7 bei Altenstadt (Landkreis Neu-Ulm) in ihrem Wagen eingeklemmt worden.

Der Unfall war heftig. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 25.000 Euro. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Beide wurden bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge kam der 68 Jahre alte Fahrer mit seinem Wagen aus bislang unbekannter Ursache am Sonntag gegen 14 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach dem Zusammenstoß mit der Schutzplanke sei das Auto in die Luft geschleudert worden und habe sich überschlagen.

Der Wagen sei abseits der Fahrbahn auf der linken Fahrzeugseite liegen geblieben.

Die Feuerwehr Altenstadt befreite den Fahrer und seine 64 Jahre alte Beifahrerin aus dem Wrack. Sie wurden mit einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie es hieß.