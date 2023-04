Oster-Schock für rund 20 Passagiere: Reisebus qualmt plötzlich aus allen Nähten

Fulda - Das ist glücklicherweise nochmal gut gegangen! Am Ostersonntag kam es auf der Autobahn 7 bei Fulda zu einem Zwischenfall mit einem Reisebus. Aufgrund eines technischen Defekts bekamen es die Reisenden an Bord zwischenzeitlich mit der Angst zu tun.

Außer des Transports der Fahrgäste hatte die Feuerwehr am Einsatzort glücklicherweise nur wenig zu tun. (Symbolfoto) © 123rf/Jörg Hüttenhölscher

Am Sonntagmorgen gingen gegen 8.25 Uhr bei der Polizei in Osthessen erste Hinweise ein, die auf den Reisebus mit ausländischem Kennzeichen hinwiesen, der sich in Fahrtrichtung Norden auf der A7 befand.

Besonders heikel: Die Anrufer meldeten, dass das Fahrzeug vor allem aus dem Heckbereich stark qualmen würde. Umgehend machte sich eine Streife der Autobahnpolizei aus Petersberg auf den Weg und hatte zudem Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Fulda im Schlepptau.

Den Rettern gelang es folglich recht schnell, das vermeintlich in Notlage befindliche Fahrzeug in Höhe der Anschlussstellen Fulda Nord und Hünfeld/Schlitz ausfindig zu machen, konnten beim Eintreffen aber bereits aufatmen.

Denn dem Fahrer des Reisebusses aus dem Kosovo war es zwischenzeitlich gelungen, sein Gefährt auf den Standstreifen zu manövrieren und das Qualmen aus dem Heck mithilfe eines an Bord befindlichen Feuerlöschers zu ersticken.

Neben ihm hatten sich auch die rund 20 Passagiere an Bord ohne Verletzungen in Sicherheit gebracht, jedoch stand es um ihr Transportmittel alles andere als gut. Ein technischer Defekt hatte nicht nur für die Rauchentwicklung, sondern auch für einen kompletten Stillstand gesorgt.