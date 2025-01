Paket-Lastwagen in Flammen: Sperrung und Stau auf der A7

Zahlreiche Feuerwehr-Kräfte rückten aus, um einen brennenden und mit Paketen und Briefen beladenen Lastwagen auf der A7 zu löschen. (Symbolbild) © Montage: dpa/Boris Roessler, dpa/Julian Stratenschulte

Der Lastwagen war am gestrigen späten Montagabend gegen 22.55 Uhr auf der Autobahn in Richtung Kassel unterwegs. Bei Bad Hersfeld geriet "aufgrund eines technischen Defektes" der Motor in Brand, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte.

"Das Feuer griff schnell vom Motor-Raum auf das Führerhaus und von dort auf den Laderaum über", ergänzte ein Sprecher.

Der 39 Jahre alte Fahrer konnte den Lastzug gerade noch auf dem Seitenstreifen abstellen, danach rettete er sich aus dem brennenden Lkw.

"Das Führerhaus stand in sehr kurzer Zeit in Vollbrand", hieß es weiter.