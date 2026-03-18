Camper kracht ungebremst in Stauende: Trümmerfeld auf der A7

Thieshope - Am Mittwochmorgen ist ein 57-Jähriger mit seinem Camper ungebremst in ein Stauende auf der A7 bei Thieshope (Landkreis Harburg) gekracht.

Durch den heftigen Crash musste die A7 voll gesperrt werden. © Freiwillige Feuerwehr Landkreis Harburg

Gegen 9.15 Uhr sei der Mann in Richtung Hamburg unterwegs gewesen, als es zu dem schlimmen Unfall kam, bestätigte ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Bedingt durch eine Baustelle wird die A7 in diesem Bereich auf eine Spur verengt. Vor der Baustelle hatte sich ein Rückstau gebildet, dessen Ende der Fahrer offenbar zu spät erkannte.

Der 57-Jährige krachte mit seinem VW Crafter ungebremst in einen Sattelschlepper. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei der schwer verletzte Fahrer bereits aus dem Wrack befreit worden, teilte die Feuerwehr mit.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik.