Heftiger Unfall auf A7: Renault überschlägt sich mehrfach, Frau in Klinik geflogen

Neuenstein - Heftiger Unfall auf der A7 in Hessen am Samstag! Ein Renault Mégane hat sich in den Morgenstunden abseits der Fahrbahn mehrfach überschlagen, ein Rettungshubschrauber musste anrücken.

Die Autofahrerin (40) musste von der Besatzung eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen werden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie das Polizeipräsidium Osthessen am Vormittag mitteilte, war die 40 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Auto in Richtung Kirchheim unterwegs, als sie gegen 7.25 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor, deshalb von der Fahrbahn abkam.

In einem leichten Kurvenbereich zwischen der Anschlussstelle Homberg/Efze und dem Parkplatz "Am Pommer" durchbrach der Renault zunächst einen Wildschutzzaun und überschlug sich danach.

Die 40-Jährige, die aus dem Raum Herford stammt, wurde im Wrack eingeklemmt. Sie musste von der alarmierten Feuerwehr aus diesem befreit werden.

Durch die Wucht des Unfalls erlitt sie schwere Verletzungen, ein angeforderter Hubschrauber brachte die Autofahrerin in ein Krankenhaus.