A7 nach Unfall gesperrt: Fahrzeug kracht in Porsche

Quickborn - Staugefahr auf der A7 ! Am Mittwochmittag gegen 12 Uhr krachte es auf der Autobahn Höhe Quickborn in Richtung Hamburg .

Am Mittwochmittag gab es einen Unfall auf der A7. © Florian Sprenger

Nach ersten Erkenntnissen soll ein Auto vom mittleren auf den linken Fahrstreifen gewechselt haben. Dabei übersah dieser einen schnell fahrenden Porsche, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Aufgrund der Unachtsamkeit kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Eines der Autos wurde dabei über die Fahrbahn geschleudert und verlor Trümmerteile.

Doch das war noch nicht alles. In die liegengebliebenen Fahrzeugteile auf der Autobahn fuhr schließlich auch noch ein Lkw, der dadurch beschädigt wurde.

Verletzte gab es durch den Unfall keine, erklärte der Sprecher. Bis 13 Uhr war die Fahrbahn an der Unfallstelle voll gesperrt. Seitdem ist der linke Fahrstreifen wieder frei.