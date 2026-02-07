Zwei Schwerverletzte: Vollsperrung der A7 nach Unfall

Kassel - Ein Autofahrer erlitt leichte Verletzungen, zwei Insassen wurden schwer verletzt: Die A7 in Nordhessen wurde am Samstagmorgen nach einem verhängnisvollen Unfall voll gesperrt!

Bei einem Unfall auf der A7 in Nordhessen wurden am Samstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt - die Autobahn wurde voll gesperrt. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der Crash ereignete sich gegen 6.54 Uhr bei der Gemeinde Fuldabrück zwischen den Anschlussstellen Guxhagen und dem Autobahndreieck Kassel-Süd, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein 73 Jahre alter Mann mit einem Auto in nördlicher Richtung auf der Autobahn unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache touchierte der Wagen des Mannes eine Betonleitplanke und blieb danach auf dem linken Fahrstreifen stehen.

Ein nachfolgender 61 Jahre alter Fahrer konnte mit seinem Auto dem stehenden Wagen nicht komplett ausweichen und touchierte seinerseits das Auto des 73-Jährigen. Der Wagen des 61-Jährigen blieb auf dem Standstreifen stehen.

Ein drittes, mit zwei Personen besetztes Auto krachte hingegen ungebremst in den stehenden Wagen auf dem linken Fahrstreifen: Beide Insassen wurden schwer verletzt, der Fahrer musste von Rettungskräften aus dem Autowrack geborgen werden.

Der 73-Jährige erlitt bei dem Unfall auf der A7 nur leichte Verletzungen, der 61-Jährige blieb unverletzt. "Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht", ergänzte ein Sprecher.