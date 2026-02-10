Audi kracht in Lastwagen-Heck: A7-Sperrung, ein Verletzter

Bad Hersfeld - Ein 34-jähriger Mann wurde verletzt in eine Klinik gebracht, die A7 in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt: Bei Bad Hersfeld in Osthessen kam es am Montagabend zu einem schweren Unfall !

Bei einem Unfall auf der A7 in Osthessen wurde ein Audi-Fahrer verletzt, die Autobahn wurde vorübergehend voll gesperrt. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Patrick Pleul/dpa

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 18.45 Uhr zwischen der Anschlussstelle Homberg (Efze) und Bad Hersfeld etwa auf Höhe des Parkplatzes "Pommer", wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte.

Demnach war ein 46 Jahre alter Mann mit einem Sattelzug auf dem rechten von insgesamt drei Fahrstreifen unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 34 Jahre alter Mann mit einem Audi A5 auf der A7 in dieselbe Richtung.

Aus noch unbekannter Ursache krachte das Auto ungebremst in das Heck des Lastwagens: "Durch den Aufprall wurde der Audi nach links abgewiesen und kam zwischen der mittleren und linken Fahrspur zum Stehen", ergänzte ein Sprecher. Der Lkw-Fahrer konnte den Sattelschlepper noch auf den Standstreifen fahren und dort abstellen.

Der 34-jährige Audi-Fahrer wurden bei dem Crash verletzt und von Einsatzkräften des Rettungsdienstes in eine nahe liegende Klinik gebracht. "Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt", hieß es weiter.