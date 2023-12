Sattelzug steht nach Unfall quer: Sperrung der A7

Ein Sattelzug stand nach einem Unfall quer zur Fahrbahn: Die A7 bei Bad Hersfeld wurde am späten Freitagabend teilweise gesperrt, es bildete sich ein langer Stau. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa

Der Unfall ereignete sich am gestrigen späten Freitagabend bei der Gemeinde Neuenstein nordwestlich Bad Hersfeld in Osthessen, wie die Polizei in der Nacht zum heutigen Samstag mitteilte.

Demnach war ein 42 Jahre alter Mann gegen 23.40 Uhr mit einem mit Stückgut beladenen Lastwagen auf der Autobahn in Fahrtrichtung Kassel unterwegs.

Zwischen dem Kirchheimer Dreieck und der Anschlussstelle Bad Hersfeld-West verlor der 42-Jährige aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über den Sattelzug. Der Lkw kam nach rechts von der Autobahn ab, durchfuhr den Flutgraben und überfuhr mehrere Leitpfosten.

"Der Fahrer schaffte es mit einer Lenkbewegung auf die Autobahn zurück. Dort drehte sich der gesamte Sattelzug entgegen dem Uhrzeigersinn und erreichte, quer zur Fahrbahn stehend, seine Endposition", berichtete ein Sprecher weiter.

Zum Glück kam es nicht zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.